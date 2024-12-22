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Овечкин воспитывает наследников — устроил мастер-класс и семейные катания в сердце США! Как дела у наших в НХЛ

Овечкин воспитывает наследников — устроил мастер-класс и семейные катания в сердце США! Как дела у наших в НХЛ

Смотрим соцсети.Совсем скоро НХЛ ждет рождественская пауза, с 25 по 27 декабря матчей в лучшей лиге мира не будет.

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