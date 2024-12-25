Команда ушла с поля, чтобы выиграть стыки технарем – после 4:0 в первом матче. Что было дальше?

Спойлер: план провалился. «Реал Оруро» из второй лиги Боливии вышел в элиту, хотя уступил 3:4 в стыках «Рояль Пари» из высшей лиги – как так? Все благодаря нелепому демаршу соперника: растеряв все преимущество после 4:0 в первом матче, команда покинула поле, чтобы сохранить победу.