Союз добровольцев Донбасса формирует отряды для отражения возможного наступления ВСУ

Исполнительный директор организации Андрей Пинчук отметил, что данные о возможной агрессии со стороны украинской армии, озвученные официальным представителем командования Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным, подтверждаются по каналам СДД.
Исполнительный директор организации Андрей Пинчук отметил, что данные о возможной агрессии со стороны украинской армии, озвученные официальным представителем командования Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным, подтверждаются по каналам СДД.
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