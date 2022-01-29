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Союз добровольцев Донбасса формирует отряды для отражения возможного наступления ВСУ

Союз добровольцев Донбасса формирует отряды для отражения возможного наступления ВСУ

Исполнительный директор организации Андрей Пинчук отметил, что данные о возможной агрессии со стороны украинской армии, озвученные официальным представителем командования Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным, подтверждаются по каналам СДД.

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