Женские страсти
ГлавнаяНаше все
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Женские страсти

40 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шарапова
    пособие для содержанок....и ооочень неудачное и корявоеПсихолог рассказа...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    все они не признаются ни себе ни людям , что они наглые и моральные вампиры С ними жить просто невозможно . потому чт...«Мне 40, а я до с...
  • Александр Григоров
    Легко...Поела попила ..сказала честно ...Ну какой секс на полный желудок   звони через недельку ..посмотрим7 лучших способов...

7 лучших способов отказать мужчине, по мнению самих мужчин

7 лучших способов отказать мужчине, по мнению самих мужчин

Отказать и не обидеть — это тонкое искусство, которым владеют далеко не все. Фото Kandinsky То, что «мужчина с Марса, женщина с Венеры» мы уже знаем, но часто забываем, что наши слова, которые мы, девушки, считаем безобидными, для противоположного пола могут быть оскорбительными, эдакой красной тряпкой для быка! Мы провели опрос среди знакомых мужчин разных возрастов и выяснили, как, по их мнению, девушки должны отказывать парням, чтобы не задеть их тонкую душевную организацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Григоров
Легко...Поела попила ..сказала честно ...Ну какой секс на полный желудок   звони через недельку ..посмотрим
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх