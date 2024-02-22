7 лучших способов отказать мужчине, по мнению самих мужчин

Отказать и не обидеть — это тонкое искусство, которым владеют далеко не все. Фото Kandinsky То, что «мужчина с Марса, женщина с Венеры» мы уже знаем, но часто забываем, что наши слова, которые мы, девушки, считаем безобидными, для противоположного пола могут быть оскорбительными, эдакой красной тряпкой для быка! Мы провели опрос среди знакомых мужчин разных возрастов и выяснили, как, по их мнению, девушки должны отказывать парням, чтобы не задеть их тонкую душевную организацию.