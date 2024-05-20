Глава ведомства запросил доклад по обращению жительницы Саратовской области о нарушении жилищных прав

В публичном пространстве опубликовано обращение пенсионерки из Саратова к Председателю СК России, в котором она сообщает о длительном непринятии мер к расселению людей из признанного аварийным дома на улице Брянской областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии