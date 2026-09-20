Дерматолог Галлямова: лицо стареет не симметрично из-за трех факторов

Асимметричное старение лица хорошо изучено в дерматологии. Как рассказала «Газете.Ru» дерматолог Центрального института дерматокосметологии, доктор медицинских наук Юлия Галлямова, причина заключается не в одном факторе, а в сочетании особенностей строения лица, образа жизни и внешнего воздействия.