Дерматолог Галлямова: лицо стареет не симметрично из-за трех факторов

Асимметричное старение лица хорошо изучено в дерматологии. Как рассказала «Газете.Ru» дерматолог Центрального института дерматокосметологии, доктор медицинских наук Юлия Галлямова, причина заключается не в одном факторе, а в сочетании особенностей строения лица, образа жизни и внешнего воздействия.
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