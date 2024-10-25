СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Шадрин
    Такой нормальной женщиной сначала казалась! Видимо ее здорово по башке ударили, когда она ещё в хохляцкой прокуратуре...Наталья Поклонска...
  • Владимир Соловьев
    Поклонская - Украина наоборот. От перестановки слагаемых сумма не изменится.Наталья Поклонска...
  • Геннадий Бережнов
    Народный сход в Коркино пришёл разгонять ОМОН. Однако не разгонять, а не допустить побоища. Вот только крайними всё р...Цыгане бегут семь...

"Своих детей не отдам. Буду судить по цыганским законам". Подростки-цыгане убили женщину-таксистку

"Своих детей не отдам. Буду судить по цыганским законам". Подростки-цыгане убили женщину-таксистку

Скажите, вы когда-нибудь слышали, чтобы какой-нибудь цыган или цыганка сделали хорошее доброе дело? По-человечески.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх