📷❗️Одним из крайне интересных экспонатов форума "Армия-2024" стал макет-демонстратор малозаметной многоцелевой тактической ракеты "Надюша" от UTS "Utesov" из Днонецкой народной республики.
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📷❗️Одним из крайне интересных экспонатов форума "Армия-2024" стал макет-демонстратор малозаметной многоцелевой тактической ракеты "Надюша" от UTS "Utesov" из Днонецкой народной республики.