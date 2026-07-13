В России создали технологию восстановления роговицы

Технология призвана стать альтернативой традиционной пересадке донорской роговицы и в перспективе может помочь решить проблему дефицита донорского материала Российские ученые разработали инновационную технологию создания коллагеновых пленок для регенерации роговицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт цитологии РАН.
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