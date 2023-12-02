Морозы до ‑32 придут в Нижегородскую область на следующей неделе

На новой рабочей неделе в регионе резко похолодает. Об этом также предупреждали в региональном МЧС. Судя по данным Гисметео, в среду, 6 декабря, температура воздуха в Нижнем Новгороде опустится до ‑15 днем и ‑18 градусов ночью.