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Нижегородская правда

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Морозы до ‑32 придут в Нижегородскую область на следующей неделе

Морозы до ‑32 придут в Нижегородскую область на следующей неделе

На новой рабочей неделе в регионе резко похолодает. Об этом также предупреждали в региональном МЧС. Судя по данным Гисметео, в среду, 6 декабря, температура воздуха в Нижнем Новгороде опустится до ‑15 днем и ‑18 градусов ночью.

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