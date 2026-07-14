В Краснодарском крае госавтоинспекторы экстренно доставили в больницу пенсионерку с сердечным приступом

К госавтоинспекторам ОМВД России по Курганинскому району старшему лейтенанту полиции Реутову Дикрану и Гулько Дмитрию во время несения службы на автодороге «Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная» подъехал автомобиль.
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