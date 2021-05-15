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РПЛ. Что на кону в последнем туре?

РПЛ. Что на кону в последнем туре?

В воскресенье мы проводим сезон-2020/21 в премьер-лиге. Пандемический, неоднозначный, склочный. Остался последний бой — и слава богу, не все вопросы в чемпионате еще сняты.

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Лена Мисько
Тедеско предстоит отправиться в Грозный, в свой последний выезд в качестве главного тренера «Спартака». В памяти сразу всплывает 2015 год, когда сидевший «на чемоданах» Мурат Якин приезжал в гости к «Тереку» в мае. Это был матч 27 тура, когда команда тоже боролась за выход в Европу, правда за квалификацию ЛЕ. Концовку сезона Якин откровенно провалил, и со своей задачей не справился. Справедливости ради стоит отметить, что весной 2015 года спасать положение были брошены молодые Кротов и Давыдов. Кротов тогда забил три гола на финише сезона, а Давыдов приберёг свой единственный мяч на следующий сезон. Но в команде дольше задержался именно Давыдов, а Кротов отправился в «Уфу». В той игре надежду на успех похоронили Аилтон и Мбенг, для которого «Спартак» и Ребров были любимыми клиентами. А самое забавное, что подопечные Якина проиграли матч в большинстве (в первом тайме удалили Иванова). Прошло шесть лет, а свидетелей того матча осталось немного: Уциев, Семёнов, и арендованный Тимофеев. У «Спартака» Промес, Ребров.
Лена Мисько
За последние 10 лет «Спартак» был в топ-2 всего два раза. 2010 - 4-е 11/12 – 2-е 12/13 – 4-е 13/14 – 6-е 14/15 – 6-е 15/16 – 5-е 16/17 – 1-е 17/18 – 3-е 18/19 – 5-е 19/20 – 7-е 20/21 – ? И вот уже завтра, Тедеско выводит команду на решающую битву за Лигу Чемпионов, которая станет крайней для немецкого тренера в красно-белой команде. Смогут ли игроки «Спартака» достойно проводить своего тренера в чеченских стенах, покажет игра. Но одно мы можем сказать точно: Это будет битва не на смерть, а насмерть.
Лена Мисько
ХЛУСЕВИЧ ИЗ «АРСЕНАЛА» МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В ЦСКА Стороны уже вступили в переговоры. Армейский Карп и Тульская ЕвроСтавка докладывают: гендир ЦСКА Бабаев контактировал с президентом «Арсенала» Аджоевым по поводу возможного переезда в Москву — 20-летнего правого хавбека Хлусевича. Даниил способен сыграть не только в полузащите, но и на фланге обороны. Армейцы как раз ищут игрока, который в случае чего мог бы подменить Марио. А вы что думаете: Хлусевич — это уровень ЦСКА или нужно искать кого-то покруче? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/poluzashchitnik-arsenala-hlusevich-mozhet-pereyti-v-tsska)
Лена Мисько
🔥Как сообщает BBC, в УЕФА пытаются справиться с последствиями переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту. Проведение матча за Суперкубок Европы 11 августа входит в число компенсационных мер, которые предлагаются турецким футбольным властям, в число которых также будет включён финал Лиги чемпионов 2023 года. Окончательное решение о смене места проведения Суперкубка ещё не принято, но такой шаг весьма вероятен.
Лена Мисько
Слуцкий: «Ротору» некуда отступать, как и «Рубину». Будет бескомпромиссный матч https://www.championat.com/football/news-4349105-sluckij-rotoru-nekuda-otstupat-kak-i-rubinu-zhdyot-maksimalno-beskompromissnyj-match.html
Максим Комаров
То есть, подзаработать могут 3 команды: Ахмат, Урал, Химки.
Лена Мисько
либо у нас ФНЛ и правда лучшая лига мира, либо Роша просто звиздец и ничем, ничем на уровне ФНЛ не отличается. Даже Игнатов смотрится лучше, чем 12 миллионов в общем СМ 2 - жуть как радует
Лена Мисько
На матче Спартак-2 - Чертаново травму получил игрок красно-белых Даниил Денисов. Мяч попал в челюсть, парень упал, потерял сознание. С поля увозили на реанимобиле, сейчас он в скорой. Предварительно - мяч попал в челюсть, возможно сотрясение. Он в сознании, встаёт с кушетки. Сегодня, вероятно, более детальное обследование.
Лена Мисько
посмотрела повтор момента, обычный удар по воротам, ну, в лицо мяч попал. Вроде ничего необычного или страшного, бывает. Наверное, упал неудачно, может, головой при падении ударился
Лена Мисько
4-3, закончили сезон на тупой ноте третий гол в наши ворота забил вратарь "Чертаново" (((
Лена Мисько
да, и там вроде тихой сапой исполком прошел... Оренбурга в РПЛ не будет вопрос об исключении из регламента для Оренбурга не поднимался
Лена Мисько
ФНЛ настолько великая лига, что клубы не хотят оттуда выходить даже если их выпихивают насильно. Ладно Балтика, но такое дно от Торпедо...
Лена Мисько
Честность - не порок, [15.05.21 14:51] Игроки "Торпедо", вы просто клоуны, все без исключения. "Шинник" не выигрывал в ФНЛ с 20.11.2020. Но вы сделали все, чтобы сегодня не попасть в стыки и проиграть. Я в а**е, простите за мой французский. Маслов, Ляпин, идите на хер отсюда все. В Нижний, в Самару, куда хотите. Вы надоели уже всем со своей селекцией, поведением и безграмотностью. Провальный сезон, а на душе скребут кошки. Upd.: Да ещё и "Алания" забила. Все к одному. Upd.: Все на своих местах. Желаю "Нефтехимику" обыграть "Чайку", чтобы "Торпедо" в итоге стало 7-м. #торпедовмоемсердце
Лена Мисько
Официально. «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» вышли в РПЛ, стыковых матчей не будет, таким образом 13-е и 14-е места РПЛ остаются в премьер лиге. Готовимся к выездам в Самару и Нижний Новгород 🔥
Лена Мисько
Уфа и Арсенал расслабились ((( жаль
Лена Мисько
Нижний с повышением, заслужили! Кстати, отличный подарок на 800-летние города ))
Максим Комаров
Я так не думаю. Если Ротор выиграет, то вылетит или Уфа или Тула.
Лена Мисько
Ротор НЕ выиграет, Рубин сильнее и ему нужнее хотя Ротор и жаль, если выбирать из этих троих, то я выберу Ротор, Уфу точно пора уже в ФНЛ... да и Тулу туда же
Лена Мисько
Приятно, что в РПЛ выходят команды с развитой инфраструктурой и красивыми стадионами. У болельщиков появятся плюс два приятных выезда в новом сезоне. Я думаю, что многие устали от команд без определённого места жительства или всяких «Оренбургов» с их советской инфраструктурой.
Лена Мисько
Остаётся только Калининград подтянуть и вернуть через год Волгоград. И тогда наследие Чемпионата мира будет использоваться на полную мощность.
Максим Комаров
Собственно, осталось вытолкать Уфу и Тулу и затянуть Балтику. А потом можно закрыть Лигу. И наступит всеобщее счастье! В принципе, если принять систему из США: драфт, потолок зарплат, плей-офф и т.д., то это может иметь смысл.
Максим Комаров
Не торопись. Это отдельно взятая игра. При каких-то раскладах (УСКА не выиграл) Рубин проходит в Лигу Конференций. А если Ротор отдаст в следующем году Казани 6 очков, например? Там есть предмет обсуждения.
Лена Мисько
а нафига нам Уфа?, холодный автобус
Лена Мисько
раньше надо было... я уже ва банк ставки сделала)) теперь будет так как я написала
Максим Комаров
Мне вообще фиолетово. Пусть останутся московские команды, Зенит, Краснодар и кто-то ещё. Давайте играть Зенит-Спартак 4 или 6 раз в год. Но! А о людях в провинции кто задумался? Где-то футбол единственная радость. Вообще, напоминает Суперлигу.
Лена Мисько
никто футбол у них не забирает ФНЛ - лучшая лига мира!!! пусть не только языком мелют, но и деньги вкладывают в футбол, нормальные стадионы и поля
Максим Комаров
В провинции нет денег, это всё в Москве. Скажи такую вещь жителю Уфы - у него глаза кровью нальются. Вы не витайте в облаках. За МКАД тоже живут люди, как ни странно.
Лена Мисько
ты решил мне глаза открыть и на землю спустить? ))) не старайся денег может быть нет у жителей... а у чиновников полно, перестанут воровать и все будет
Алевтина Трофимова
Рада, что Уфа не вылетела. Во-первых, с новым тренером они показывают интересный футбол, во-вторых, Урунов должен где-то набираться ума, и в-третьих, мы просто обязаны их обыграть, сколько можно-то уже
Лена Мисько
доводы у тебя весомые)))
Лена Мисько
У Артема и Кристины Дзюба родился третий сын. Мальчику дали имя Александр; вес мальчика — 4250 грамм, рост — 56 сантиметров.
Алевтина Трофимова
Присоединяюсь к поздравлениям. Не могу не заметить, что прекрасная романтическая история Артема Дзюбы в ноябре, таким образом, происходила на фоне беременности жены. Что ж, капитан сборной России и вправду очень необычный человек. Пластическая личность)
Лена Мисько
Алё, рэф! | TF2, [15.05.21 18:21] ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О ВАР, рассказал инструктор ФИФА, основатель канала https://t.me/Therefereepro Автор канала провёл полуторачасовой голосовой чат на своем канале и ответил на массу вопросов о ВАР, которые интересовали и меня, и слушателей. Вашему вниманию краткий конспект аудиовстречи. (Сразу скажу, что такие встречи планируются и в дальнейшем, о чем мы вам, дорогие читатели, сообщим пораньше, а также дадим возможность выбрать тему беседы, но об этом ниже) 1. ВАР был создан ИФАБ, сейчас его контролирует ФИФА. Эта организация занимается внедрением системы повсеместно. 2. Протокол ВАР не отвечает всем требованиям футбола, поэтому прямо сейчас разрабатывается новый протокол ВАР, в котором будут учтены ситуации, которые не входили в предыдущий протокол. Подробности будут позже. 3. Для того, чтобы работать с ВАР, необходимо пройти обучение, которое длится 6-9 месяцев (теория+практика, много часов работы). 4. Лицензия для работы в поле с видеоассистентом за спиной нужна главному арбитру, ВАР и АВАР. Ассистенты могут работать без лицензии. Но у ассистентов есть доступ ко всем переговорам. 5. Когда ВАР проверяет момент, он уходит в "тоннель", в это время игру контролирует АВАР, который впоследствии сообщает ВАР, что произошло на поле. 6. Сегодня есть две системы ВАР. А) Та, что применяется в большинстве чемпионатов: ВАР, АВАР, оператор (он показывает моменты, крутит углы, скорость и прочее). Б) ВАР-лайт. Это дешевая система. Мало камер (3-4), нет оператора, всю работу на себя берет ВАР. 7. На международные игры, где используется ВАР, не позовут арбитров, в чьих чемпионатах ВАР не используется. Поэтому внедрение системы повсеместно - дело времени. 8. Атакующая фаза. Фол в ней. Когда следует отменить гол? Чтобы отменить гол из-за фола в атакующей фазе, ВАР должен понимать, что фол имеет прямую связь с голевой атакой. Если фол не повлиял на развитие атаки, то вмешиваться не следует. 9. Если картинка "мутная" и нет точной уверенности, что мяч попал в руку или что был фол, не следует звать арбитра. 10. Как правило, арбитр не отказывает от просмотра на поле, если ВАР рекомендует это сделать. Очень редко бывает отказ. 11. Арбитр сам, если ситуация того требует, может попросить ВАР о помощи, может подойти к монитору, чтобы посмотреть эпизод, в котором он не уверен. 12. ВАР не вмешивается в процедуру выполнения стандартов: не с той точки введен мяч, мяч катился, не находился в угловом секторе, игрок соперника стоял в стенке (хотя не имеет права). Также ВАР не вмешается, если игрок забежал в штрафную при выполнении 11-метрового удара. Вмешательство произойдет только в том случае, если игрок, нарушивший правила при выполнении 11-м очевидно помешает сыграть в мяч игроку, правила не нарушавшему. 13. ВАР вмешается, если гол будет забит напрямую со свободного удара или если 11-метровый будет реализован двойным касанием (бывает, что игрок при пробитии дважды касается мяча). 14. Подсказывать арбитру вторую ЖК ВАР не может по протоколу, но опытные арбитры могут найти способ намекнуть на это без нарушения протокола.
Лена Мисько
Стала известна причина, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак» Все из-за странной болезни: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/2921731.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-05-15
Лена Мисько
Отношение к Гулиеву у болельщиков «Спартака» (да и не только), мягко говоря, неоднозначное. Здесь и скандал с избитым американцем, и отстранение от первой команды за поведение. Но дальше проблемы Гулиева только ухудшались. Прошлым летом Аяз подцепил редкую болезнь лёгких. Настолько тяжёлую, что он не мог нормально тренироваться – было очень сложно дышать. Ещё и сказал о ней не сразу. В итоге всё это время он восстанавливался и индивидуально занимался с физиотерапевтом. Кстати, зимой он гонял в футбол с Хабибом. И тут можно заметить лишний вес (причём приличный, очевидцы рассказывали, что он набрал килограмм 10). Всё из-за препаратов: они стимулировали набор веса. Карьере Гулиева сейчас глобально ничего не угрожает – он снова готов играть. Но вернётся ли Аяз на свой уровень после того, как не играл полтора(!) года? В этой истории Гулиева, несмотря на все его косяки, жалко. А вот к «Спартаку» есть вопрос: клуб год держал на контракте футболиста с зарплатой в 1,38 млн €. Зимой Попов заявлял, что доказывать свою необходимость Гулиеву придётся уже новому тренеру. И сейчас разрыв контракта. Зачем держали? Чтобы парень восстановился за деньги клуба и ещё зарплату получал? Звучит благородно, конечно, но такой подход к финансам пугает.
Лена Мисько
Все обсуждают переход Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА, но давайте не забывать про других. * Владислав Игнатьев, вероятно, за «Локомотив» больше не сыграет. Чемпион России был очень заинтересован в продлении контракта, но генеральный директор проигнорировал этот вопрос. * Чорлука, Мухин, Жемалетдинов, Игнатьев. Кто следующий? * Кстати, Гилерме новый контракт предложил лично Александр Плутник. Владимир Леонченко в переговорах не участвует.
Алевтина Трофимова
А говорили он к нам
Лена Мисько
а зачем он нам? )
Лена Мисько
Завтра нас ждёт последний тур чемпионата. Интриг хватает: Спартак или Локо - в Лигу чемпионов Рубин, Сочи или ЦСКА - кто будет лишним? Уфа или Ротор на вылет? Оговорим, что в связи с победой «Локо» в Кубке РФ, в еврокубки зайдут места с 1-го по 5-е.
Лена Мисько
Влашич не сможет сыграть с «Динамо» 🗣 Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал о самочувствии травмированного футболиста: «Травма все еще беспокоит Николу, поэтому он не сможет сыграть завтра с «Динамо», — сказал Мартич
Лена Мисько
Честность - не порок, [15.05.21 22:36] А вот это я называю полной клоунадой и убийством российского футбола со стороны РФС. * То, чего не было в Регламенте, но то, что появилось только вчера в утвержденном и размещённом на сайте РФС Регламенте переходных матчей: "Матчи с участием Клубов, занявших 13-е место в итоговой турнирной таблице Чемпионата и 3-е место в итоговой турнирной таблице Первенства (без учёта мест, занятых в Первенстве ФНЛ вторыми командами Клубов РПЛ) не проводятся, а указанные Клубы получают право участия в Чемпионате сезона 2021-2022 гг. при условии получения ими Лицензии РФС 1 на участие в соревнованиях и при соблюдении условий, указанных в пункте 4.5.4 Регламента Чемпионата. В этом случае Матчи проводятся между Клубами, занявшими 14-е место в итоговой турнирной таблице Чемпионата и 4-е место в итоговой турнирной таблице Первенства (без учёта мест, занятых в Первенстве ФНЛ вторыми командами Клубов РПЛ). Победитель указанной пары Матчей получает право участия в Чемпионате сезона 2021-2022 гг. при условии получения им Лицензии РФС 1 на участие в соревнованиях и при соблюдении условий, указанных в пункте 4.5.4 Регламента Чемпионата. Если Лицензию РФС 1 не получают два Клуба из Клубов, занявших соответственно 13-е или 14-е место в итоговой турнирной таблице Чемпионата, 1-е, 2-е, 3-е или 4-е место в итоговой турнирной таблице Первенства (без учёта мест, занятых в Первенстве ФНЛ вторыми командами Клубов РПЛ), то право участия в Чемпионате сезона 2021-2022 гг. без проведения Матчей получают оставшиеся 4 (четыре) Клуба из вышеперечисленных при условии получения ими Лицензии РФС 1 на участие в соревнованиях и при соблюдении условий, указанных в пункте 4.5.4 Регламента Чемпионата.". * Таким образом, "Нижний Новгород" в РПЛ напрямую не по спортивному принципу и желаю этой команде вылететь в первый же сезон обратно. * А "Аланию" просто опрокинули. * Здорово у нас меняются правила игры и утверждаются регламенты по ходу сезона. #фнл *** rfs.ru (https://m.rfs.ru/news/213658) Итоги Бюро Исполкома РФС В пятницу, 14 мая, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС.
Лена Мисько
Sports.ru (https://clck.ru/UqWVA) Глава «Оренбурга»: «РФС заставляет клубы строить в деревнях огромные стадионы. Деньги девать некуда?» Глава «Оренбурга» Василий Еремякин высказался по поводу требования регламента о минимальной вместимости стадиона.
Лена Мисько
Честность - не порок, [16.05.21 09:51] Регламенты РФС, конечно, во многом бред, но Еремякин - это вообще что?) Вы не слышались, а я не оговорился. Не кто, а что. Еремякин - это продукт нашего больного газпромовского общества. Сколько там выделяли бюджет "Оренбургу" в этом сезоне? Ну более полумиллиарда точно. А на хрена? На хрена в деревне, которой Еремякин назвал 600-тысячный Оренбург, такие деньги тратить на футбол профессиональный, где на него могут ходить только мужики в тулупах? Вот тут я прям поддержу Еремякина. Надо бы отдать эти бабки тем, кому они нужнее. А таких бедных и несчастных хватает. Фактически Еремякин признался в том, что на х.. "Оренбург" вертел все рфсовские регламенты. Ну то есть, мало ли что вы там ребята требуете. Мы не хотим и не будем этого делать. А если чё, напишем просительное письмо с просьбой допустить нас в виде исключения. Мы даже не удосужимся написать ни одного письма в течение сезона, что надо регламент поменять, настолько мы уверены в газпромовском лобби и в том, что нас и так допустят. Руководство "Оренбурга", знаете, кто вы? Охреневшая борзота, которая просто с высокой колокольни на всех плевала. Но вы просто недооценили того, кто много лет руководил питерским портом во времена господства Антиквара. Вы себя просто возомнили богами, а на самом деле вы просто местная пуховоплаточная элита. И вас на место поставили. Прокопец и КАС? Дерзайте. Пусть вас ещё и тут обуют))) Ведь в деревне на 600 тысяч больше денег девать некуда... "Работнички ножа и топора, романтики с большой дороги" #оренбург
Лена Мисько
В «Химках» снова финансовые проблемы. Команде не выплатили премиальные за выигранные матчи в этом сезоне. Футболисты недовольны сложившийся ситуацией, руководство молчит. Деньги может дать один из спонсоров — бизнесмен Туфан Садыгов, но никакой конкретики на данный момент нет.

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