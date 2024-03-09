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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брезаз-Буше одержала 11-ю победу в карьере, у Тандревольд – 23-й подиум, у Жанмонно – 10-й

Французская биатлонистка одержала одиннадцатую победу в карьере. Всего у нее 24 подиума (11-8-5). Второе место заняла норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд.

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