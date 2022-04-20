В Ростовской области полицейские оказали помощь семье из ДНР в получении временного убежища на территории РФ

Сотрудники ОВМ ОМВД России по Пролетарскому району вручили первые российские документы семье из Донецкой народной республики.

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