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Финансовый консультант Матвеева перечислила траты, которые могут стать дофаминовыми покупками

Некоторые покупки могут быстро улучшить настроение, но становятся проблемой, когда превращаются в автоматический способ справиться со скукой, усталостью или грустью.

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