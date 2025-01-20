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Будет вкусно

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Чудо хлеб в рукаве. Спасибо тому, кто до этого додумался! Получается вкуснейший и с хрустящий корочкой

Чудо хлеб в рукаве. Спасибо тому, кто до этого додумался! Получается вкуснейший и с хрустящий корочкой

Представьте себе аромат свежеиспеченного хлеба, с золотистой, хрустящей корочкой и нежным, воздушным мякишем… И все это без специальных форм и сложных манипуляций! Знакомьтесь с рецептом "Чудо-хлеба в рукаве", который поразит вас своей простотой и потрясающим результатом.

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