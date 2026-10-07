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Курские новости

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Курск: Отключат электричество для ремонта электросетей

Курск: Отключат электричество для ремонта электросетей

Отключение электроэнергии пройдет с 9 утра до 16 часов дня, жителей просят подготовиться и уточнить информацию по указанным телефонам.

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