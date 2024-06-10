Названа цель наступления российской армии в Сумской области

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июня, ФедералПресс. Взятие села Рыжевка в Сумской области не даст российской армии стратегических преимуществ, но заставит ВСУ перебросить резервы на это направление с других участков.
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