Сибскана – Гатагову: «Очень респектово попустил кринжика размеров XXL. Главное, чтобы заднюю теперь не давал»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана отреагировал на поступок Сослана Гатагова. Главный тренер молодежной сборной Winline Медиалиги вызвал хавбека 2Drots Алекса Месси в сборную U-21 вместо нападающего «БроукБойз» Володи XXL после его слов о том, что вызов в молодежку – это «кринж».
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