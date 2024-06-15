SHOT: Налоговая заблокировала счета блогера Гасанова за долг в 144 млн рублей

И это не единственный долг Гусейна Гасанова.Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова и подала на него иск в суд из-за огромного долга в размере 144,8 миллионов рублей.
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