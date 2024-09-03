Оценена вероятность заморозков в России

Жителями европейской части России не стоит ожидать заморозков до 10 сентября. Вероятность ухудшения погоды в начале сентября оценил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».
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