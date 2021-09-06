Песков: Кремль не допустит использования исторических земель России против нее самой

МОЯ СТРАНАПолитикаПесков: Кремль не допустит использования исторических земель России против нее самой Кремль не допустит ситуации, при которой исторические земли России использовались бы против нее самой.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйВзникает вопрос, для какой хрени уступили Украину сволочному Западу??? Там все земли наши.ВАВладимир АмосовУже допустили. Или ждем, когда по нам стрелять начнут? Так тоже стреляют. Разве в Донбассе не наши люди с нашими паспортами живут?Комментировать
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