Ассошиэйтед Пресс: 70% американцев обеспокоены состоянием экономики

По данным Ассошиэйтед Пресс и NORC, 69% американцев считают экономику США в плохом состоянии. Опрос, проведенный с 23 по 27 июля среди 1165 респондентов, показывает, что политику президента поддерживают 69% республиканцев и лишь 6% демократов.