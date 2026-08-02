Ассошиэйтед Пресс: 70% американцев обеспокоены состоянием экономики

По данным Ассошиэйтед Пресс и NORC, 69% американцев считают экономику США в плохом состоянии. Опрос, проведенный с 23 по 27 июля среди 1165 респондентов, показывает, что политику президента поддерживают 69% республиканцев и лишь 6% демократов.
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