Новый автобусный экспресс до аэропорта «Пулково» запустили в Петербурге

В Петербурге заработал новый автобусный экспресс-маршрут до аэропорта «Пулково». Как сообщили в пресс-службе Смольного, маршрут автобуса № 82Э проходит от метро «Проспект Ветеранов» по Дачному проспекту, КАД, Пулковскому шоссе до аэропорта.