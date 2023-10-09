Глава Уральской ассоциации туризма дал совет свердловчанам, оказавшимся в Израиле

Туристов из Свердловской области, уехавших в Израиль, призвали как можно скорее вернуться в Россию.К уральским туристам, пребывающим сейчас на территории Израиля, обратился глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
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