Андрей Мартьянов (США): Западу придется считаться с военным превосходством России

Что скрывается за заявлениями России о нарушении Украиной моратория на удары по энергообъектам? Сможет ли Трамп остановить эскалацию конфликта, или его усилия обречены на провал? Почему Запад, несмотря на технологическое отставание, продолжает втягиваться в противостояние с Россией? Военно-политический аналитик Андрей Мартьянов в эксклюзивном интервью на «EUROMORE» и канале «» ответил на вопросы зрителей.
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