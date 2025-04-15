WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу ужесточить подход к РФ по вопросу Украины

Ряд высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, рекомендуют ему ужесточить подход к России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
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