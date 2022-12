Бедность убивает креатив? Похоже, что да. Если сформулировать точнее, то проблема не в бедности, а в дефиците денег и времени объясняет экономист Гарвардского университета Сендхил Муллайнатан, и его соавторы Эльдар Шариф из университета Чикаго и Анудж Шах из Принстонского университет в исследовании Some Consequences of Having Too Little, которое можно перевести как «Что бывает, когда чего-то не хватает».