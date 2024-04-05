Украинская модель Анна Краевская погибла в Италии, разбившись на Ferrari

После исчезновения девушки друзья заявили в полицию. Правда оказалась страшной.Согласно поступившему в полицию заявлению украинская модель Анна Краевская села в машину марки Ferrari, за рулём которого находился мужчина, известный как как «Dj Style Q».
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