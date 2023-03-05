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Шепляков о Гендузи: «Человек на голом энтузиазме херачил 9 месяцев в «Деньгах». Даже поблагодарить за труд нормально не смогли»

Экс-вратарь «Денег» Александр Шепляков прокомментировал слова президента команды Станоса о возможном переходе хавбека Гендузи в «Титан».

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