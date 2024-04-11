Дом Второго общества взаимного кредита в Петербурге продают за 574 миллионов рублей 

На 24 мая назначены торги по продаже здания на Садовой улице, 34 в Петербурге, которое является федеральным памятником — Домом Второго общества взаимного кредита с флигелями, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии