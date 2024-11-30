В Европе более чем на 20 процентов выросла цена на газ В Европе в очередной раз наблюдается резкий скачек цен на газ.
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В Европе более чем на 20 процентов выросла цена на газ В Европе в очередной раз наблюдается резкий скачек цен на газ.
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