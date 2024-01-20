AMD убрала с процессоров Ryzen упоминания о тайваньском происхождении, но полит...

AMD убрала с процессоров Ryzen упоминания о тайваньском происхождении, но политика здесь ни при чёмИсторически процессоры AMD изготавливались в Германии, но в марте 2009 года местные предприятия компании были переданы вновь образованной GlobalFoundries, а в дальнейшем сама AMD стала всё более активно заказывать кристаллы процессоров у тайваньской TSMC.