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AMD убрала с процессоров Ryzen упоминания о тайваньском происхождении, но полит...

AMD убрала с процессоров Ryzen упоминания о тайваньском происхождении, но полит...

AMD убрала с процессоров Ryzen упоминания о тайваньском происхождении, но политика здесь ни при чёмИсторически процессоры AMD изготавливались в Германии, но в марте 2009 года местные предприятия компании были переданы вновь образованной GlobalFoundries, а в дальнейшем сама AMD стала всё более активно заказывать кристаллы процессоров у тайваньской TSMC.

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