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Андре Игудала был удален за то, что бросил мяч на трибуну

Андре Игудала был удален за то, что бросил мяч на трибуну

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала во время матча против «Финикса» (113:125) был удален с площадки за то, что бросил мяч на трибуну.

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