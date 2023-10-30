На Кубе в конкурсе костюмов победил человек в форме нациста, место проведения закрыли

На конкурсе костюмов по случаю Хэллоуина на Кубе первое место занял человек, нарядившийся в нацистскую форму, место проведения мероприятия закрыли на время расследования деталей произошедшего, сообщает портал Cubadebate.
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