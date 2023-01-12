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Кипр может передать Украине «Буки» и «Торы», ослабив ПВО на фоне возможностей Турции

Кипр может передать Украине «Буки» и «Торы», ослабив ПВО на фоне возможностей Турции

В настоящее время в Республике Кипр проходит кампания по выборам президента страны. Избиратели будут голосовать за нового главу государства в феврале.

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