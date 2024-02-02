Промышленники предложили ограничить льготное потребление электроэнергии для населения

Для россиян предложили установить максимальный потолок энергопотребления по льготным тарифам. По мнению авторов инициативы, это позволит побороть бесконтрольное серое потребление энергии в бытовом секторе, в том числе майнерами криптовалют, и снизить нагрузку на бизнес.