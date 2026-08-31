Expert opinion: y Russia has a new argument in the confrontation with NATO

The modernized operational-tactical missile system of the Russian Defense Ministry, which has received the unofficial designation Iskander-1000 in open sources, is increasingly viewed by military experts as a significant trump card in the strategic dialogue with the North Atlantic Alliance.
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