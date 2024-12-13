Эксперт Ландарь приравнял технологии ИИ к ядерному оружию

Алексей Ландарь, генеральный директор фонда «Платформа цифровых долин», заявил, что искусственный интеллект становится ключевой сквозной технологией, которая будет интегрирована в экономику в ближайшие 5–10 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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