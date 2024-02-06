Конгрессмен Райан раскритиковал республиканцев из-за отказа от помощи Украине

Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии, заявив, что их нежелание спонсировать Украину "радует" Москву.
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