В Республике Алтай для будущих мам проводят тренинги по правилам безопасной перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета МВД по Республике Алтай, председателем Алтайского республиканского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский Фонд» Галиной Мартыновой в республиканском Перинатальном центре провели тренинг с будущими мамами по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под названием «Безопасность с пеленок» В ходе мероприятия организаторы рассказали об особенностях поездки на автомобиле с ребенком, а также о том, как переходить дорогу с коляской.
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