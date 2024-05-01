В Республике Алтай для будущих мам проводят тренинги по правилам безопасной перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета МВД по Республике Алтай, председателем Алтайского республиканского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский Фонд» Галиной Мартыновой в республиканском Перинатальном центре провели тренинг с будущими мамами по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под названием «Безопасность с пеленок» В ходе мероприятия организаторы рассказали об особенностях поездки на автомобиле с ребенком, а также о том, как переходить дорогу с коляской.