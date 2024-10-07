Петербурженке вернули ее шестилетнюю дочь спустя четыре месяца разлуки

Бывший супруг звонил женщине, но общаться с девочкой не разрешал Приставы разыскали шестилетнего ребёнка, которого отец скрывал от матери, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.