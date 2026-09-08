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Хорошёвка

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На маршруте до Пресни стали ездить новые электробусы

В шести округах Москвы на маршруты вышли 44 инновационных электробуса. Среди них — №С364, который пересекает наш район и доезжает до Пресни.

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