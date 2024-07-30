Илич прокомментировал поражение "Пари НН" от ЦСКА

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3), заявив, что его подопечные понимают, что сильные соперники наказывают за ошибки.
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