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Регионы России

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Илич прокомментировал поражение "Пари НН" от ЦСКА

Илич прокомментировал поражение "Пари НН" от ЦСКА

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3), заявив, что его подопечные понимают, что сильные соперники наказывают за ошибки.

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