Татарстанда 9 сентябрьдән участок сайлау комиссияләре эшли башлады

9 сентябрьдән Татарстан территориясендә 2 742 участок сайлау комиссиясе эшли башлады. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, сайлаучылар участок сайлау комиссияләрендә үз сайлау участогының адресын һәм номерын ачыклый, сайлаучылар исемлегендә үзе турында мәгълүматны тикшерә, тавыш бирү тәртибе турында аңлатмалар ала, «Мобиль сайлаучы» сервисыннан ничек файдаланырга икәнен белә, бинадан читтә тавыш бирү турында гариза рәсмиләштерә ала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым