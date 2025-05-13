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Гасперини о 3-м месте «Аталанты»: «Фантастическое достижение. Мы опередили «Ювентус», «Милан» и «Рому»

Гасперини о 3-м месте «Аталанты»: «Фантастическое достижение. Мы опередили «Ювентус», «Милан» и «Рому»

Бергамаски обыграли «Рому» (2:1) и обеспечили себе в Серии А третье место. «Это фантастическое достижение для «Аталанты».

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