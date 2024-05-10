Снег растаял, природа просыпается, и уже так хочется ярких красок вокруг! MyDecor расскажет, какие кустарники цветут весной особенно ярко и станут лучшим украшением вашего участка после зимних холодов

Форзиция Очень красивое растение с солнечно-желтыми цветками. Это «подснежник» среди кустарников: цветение начинается еще до появления листьев, уже в марте, когда сходит первый снег, и происходит это почти за ночь.
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