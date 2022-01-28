Народные пословицы и поговорки про любовь

Где любовь да совет, там и горя нет Лучше не иметь сердца, чем в нем не иметь любви к народу Кто слишком любит себя, того не слишком любят другие С любовью везде простор, со злом везде теснота Любви, огня да кашля от людей не утаишь Любить хоть не люби, да почаще взглядывай Где любовь да согласие, там и двор красен Реже видишь — больше любишь Старая любовь помнится Любовь не картошка — не выкинешь (не выбросишь) в окошко Кто кого любит, тот того и слушается Посердишься — перестанешь, а любить начнешь и конца не найдешь Любовь — кольцо, а в кольце нет конца Ум истиною просвещается, сердце любовью согревается Любви все возрасты покорны (А.