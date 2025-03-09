Неудобные вопросы

Tania Еременко

Хватит писать про Донни. Достало. Он сам не знает , что скажет в другой раз. И нечего за него договаривать. Ничем он не лучше Бидона, раз наседает на Россию а не заканчивает войнушку, как обещал, одним мановением руки.))) Жена у него красотка - да и фигурка- мечта поэта. А он себя не бережет. Наш Вова - лучше и спортивнее. Но суть в том, что надо скорее возвращать Одессу, Харьков, Николаев,Днепропетровск....и брать наш Киев - с нашей Киево-Печерской Лаврой.