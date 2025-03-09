Александр Роджерс Суббота, 8 марта, весна – всё это в совокупности лишает меня воли к работе. Но я из последних сил, несерьёзно…Открываешь новостную ленту, а там Трамп, Трамп, Трамп.
Неудобные вопросы
Комментарии
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Tania Еременко
Хватит писать про Донни. Достало. Он сам не знает , что скажет в другой раз. И нечего за него договаривать. Ничем он не лучше Бидона, раз наседает на Россию а не заканчивает войнушку, как обещал, одним мановением руки.))) Жена у него красотка - да и фигурка- мечта поэта. А он себя не бережет. Наш Вова - лучше и спортивнее. Но суть в том, что надо скорее возвращать Одессу, Харьков, Николаев,Днепропетровск....и брать наш Киев - с нашей Киево-Печерской Лаврой.
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16 час.
Константин Беляев
"7. Когда американские суда через Панамский канал бесплатно начнут плавать?" Суда ходят, идиот.
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11 час.
Семен Демин
Хорошо сказано! И с юмором.
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7 час.
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