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Столичные спецназовцы Росгвардии посетили занятие по практической стрельбе

Столичные спецназовцы Росгвардии посетили занятие по практической стрельбе

Во время полевого выхода ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по городу Москве на одном из подмосковных полигонов профессиональный стрелок, действующий инструктор Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9 Марат Сутаевпровел занятия по практической стрельбе со спецназовцами.

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